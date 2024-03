Richarlison fica fora de treino, e Dorival esconde escalação da Seleção 

Brasil segue preparação para amistoso contra Inglaterra, na estreia do novo treinador.

O atacante Richarlison não participou do treinamento em campo da seleção brasileira nesta quinta-feira, o penúltimo antes do duelo contra a Inglaterra. O amistoso acontece no sábado, às 16h, em Wembley.

O Pombo sofreu recentemente uma lesão no joelho, que o tirou de combate de três partidas do Tottenham. Porém, ele voltou a atuar no último sábado, quando disputou 10 minutos da partida contra o Fulham.

Segundo a CBF, Richarlison não foi a campo nesta quinta-feira para controle de carga.

Assim, a tendência é que o camisa 9 do Brasil na última Copa do Mundo comece a partida contra a Inglaterra no banco de reservas.

Assim como fez nos treinos de terça e na quarta-feira, Dorival Júnior adotou mistério e não mostrou a escalação que levará a campo. Os jornalistas tiveram acesso apenas aos primeiros 10 minutos da atividade.

O treinador vem testando variações táticas, entre o 4-3-3 e o 4-4-2, e deve levar a campo uma formação com dois pontas. Vini Jr e Raphinha largam em vantagem na disputa.

O Brasil tem realizado a preparação em Londres no CT do Arsenal, e nesta sexta-feira fará o reconhecimento do campo de Wembley.

Depois do amistoso contra a Inglaterra, a delegação canarinho embarca para Madrid, onde enfrenta a Espanha, terça-feira, no Santiago Bernabéu.

*Com informações do ge