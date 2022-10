Richarlison faz tratamento em três períodos e avança em recuperação de olho na Copa do Mundo 

Atacante da seleção brasileira pode iniciar trabalhos em campo já na próxima semana.

A primeira semana de recuperação de Richarlison após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda trouxe notícias positivas. Após dois dias tendo dificuldades para colocar os pés no chão, o atacante do Tottenham e da seleção brasileira já consegue caminhar na esteira e tem sentido menos dores.

Com a ajuda dos médicos do clube inglês e também de um fisioterapeuta particular, Richarlison faz três sessões de tratamento por dia.

A expectativa do Pombo é iniciar trabalho de transição física no campo já na próxima semana. Porém, é preciso ter cautela para não queimar etapas e regredir na recuperação. Ainda não há prazo para ele voltar a trabalhar com bola e muito menos para ser liberado para atuar.

É possível que Richarlison não jogue antes da convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo, que acontecerá em 7 de novembro. Isso, porém, não é um impeditivo para que ele esteja na lista de 26 jogadores.

Na próxima semana o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e o auxiliar César Sampaio estarão na Inglaterra visitando o Pombo e também o meia Lucas Paquetá, que machucou a ponta da clavícula, região próxima ao pescoço.

Richarlison é o segundo maior artilheiro do Brasil nesse ciclo de Copa, com 17 gols, um a menos do que Neymar.

O atacante se lesionou no começo do segundo tempo da partida contra o Everton, no sábado passado (15.out). Temendo ficar fora do Mundial do Catar, ele chorou no vestiário e também na zona mista, após a partida. O jogador se lembrava de uma lesão similar que teve em 2021 e que o afastou dos gramados por mais de um mês. Porém, diferentemente do que ocorreu naquela oportunidade, dessa vez a lesão não atingiu os tendões, sendo de menor gravidade.