Richarlison agradece torcida na porta do hotel: “Chorar agora, mas voltaremos mais fortes” 

Atacante da Seleção atende aos fãs na saída do hotel em Doha. O camisa 9 também postou desabafando sobre a eliminação da Copa do Mundo: “Ferida que ficará aberta para sempre.”

Um dia depois da derrota do Brasil para a Croácia nas quartas de final na Copa do Mundo no Catar, Richarlison continua a remoer a eliminação. Na saída do hotel da Seleção em Doha, agradeceu o carinho dos torcedores que foram até lá dar força aos jogadores. Nas redes sociais, o camisa 9 contou que passou a noite em claro e voltou a lamentar a queda do país no Mundial.

“Obrigado pelo carinho, viu? A gente vai de coração partido, mas é agradecer ao carinho de vocês… É chorar agora, mas vamos voltar mais fortes”, Richarlison, na saída do hotel da Seleção

A postagem de Richarlison nas redes sociais transpareceu mais o sentimento do jogador com a eliminação do Brasil. O atacante citou inclusive uma insônia após a derrota.

“Foi impossível dormir e o que aconteceu ainda dói pra c******. Essa é uma ferida que vai ficar aberta para sempre, porque todos nós sabemos das chances que tínhamos de buscar esse título”, Richarlison, no dia seguinte à eliminação do Brasil na Copa do Mundo no Catar

Richarlison recebeu o carinho dos brasileiros na postagem, incluindo um afago de Pelé: “Apenas continue, garoto. E nunca mude. Você fez o Brasil sorrir”, escreveu o Rei.

Na zona mista depois da derrota, na sexta-feira, Richarlison já havia pedido desculpas e disse que a vontade naquele momento era de “entrar em um lugar e não aparecer nunca mais”. O atacante também indicou que a Seleção tinha elenco para ser campeão e lamentou que jogadores não terão uma nova oportunidade de disputar uma Copa do Mundo.

Richarlison se despede da Copa do Mundo com três gols (os dois da vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia e um na goleada sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final).