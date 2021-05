Ricardo Salles e presidente do Ibama são alvos de operação que investiga exportação ilegal de madeira

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que também determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Salles, o afastamento preventivo de Bim do comando do Ibama e o de outros nove agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança nos órgãos.

A imprensa tenta contato com as defesas do ministro e do chefe do Ibama, além de um posicionamento dos órgãos ambientais. Por volta das 8h, Salles chegou na superintendência da PF em Brasília/DF.

Veja quem são os servidores afastados do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente: