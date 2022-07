Revolução Constitucionalista: confira o que abre e o que fecha em Votuporanga 

Alguns órgãos públicos só voltam a funcionar na segunda-feira (11). Comércio não irá funcionar, já os supermercados atenderão em horário especial.

Com o feriado da Revolução Constitucionalista no dia 9 de julho, alguns serviços públicos e privados de Votuporanga/SP, terão seu horário de funcionamento alterado neste sábado (9) e domingo (10).

No início da semana, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) comunicou que, por conta do feriado, que será no segundo sábado do mês, a tradicional abertura das lojas até às 18h será adiada para o próximo sábado, dia 16 de julho.

Ainda no comunicado divulgado, o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta, destacou: “A abertura em horário especial é importante como oportunidade a quem trabalha a semana toda e não tem tempo hábil de realizar suas compras. Percebemos também um intenso movimento de clientes da cidade da região. Então, não podemos abrir mão dessa medida”.

Já os supermercados funcionarão em horário especial nesse feriado, por exemplo, o Santa Cruz atenderá das 7h às 17h30; o Muffato das 8h às 20h; o Proença das 7h30 às 18h e as unidades do Porecatu devem permanecer abertas até às 19h.

Serviços de saúde

Os serviços públicos considerados de emergência e urgência funcionarão normalmente como, por exemplo, o Hospital do Pozzobon “Fortunata Germano Pozzobon” e a UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) “Dr. Diorandi Figueira da Costa”.

Saev Ambiental

Neste sábado não haverá o serviço de varrição de rua; a coleta de lixo segue normalmente; já a coleta seletiva que ocorre de segunda a sexta-feira não sofrerá alteração devido ao feriado; os Ecotudos irão funcionar normalmente das 7h às 19h. A Casa do Bosque e o Horto Florestal estarão fechados no sábado e domingo, retornando na segunda-feira (11).

O serviço de plantão da Autarquia é 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950. A ligação é gratuita.

Parque da Cultura

O funcionamento da Biblioteca Municipal e do Museu Municipal é das 16h às 21h, nos dois dias; o Cinema não estará aberto.