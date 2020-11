Revitalizado acesso da cidade

A entrada pela Avenida Nasser Marão, próximo aos bairros São Cosme e São Damião, recebeu melhorias que proporcionam segurança no trânsito e melhor receptividade aos visitantes.

A Secretarias de Obras, da Cidade e de Trânsito, Transporte e Segurança, em parceria com a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, revitalizou a entrada da cidade pela Avenida Nasser Marão, próximo aos bairros São Cosme e São Damião. A obra foi realizada com recursos e mão de obra próprios e proporciona melhor receptividade aos visitantes.

No local, a Pasta realizou a limpeza e terraplenagem do calçamento, bem como 500 metros de guias e sarjetas. A Pasta ainda trocou as lâmpadas de vapor de sódio de 250 watts por lâmpadas Led 120 watts, que garante maior luminosidade e economia de consumo, proporcionando eficiência energética.

Já a Secretaria da Cidade realizou o plantio de grama e a Autarquia plantou 41 Ipês brancos e rosas. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança concluiu a sinalização horizontal e vertical que oferecerá mais segurança no trânsito.