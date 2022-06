Revitalização da Praça Matriz de Valentim Gentil é iniciada

Obra prevê a revitalização dos estacionamentos, banheiros e canteiros.

As obras de revitalização e melhorias de infraestrutura da Praça Matriz de Valentim Gentil/SP foram iniciadas nesta terça-feira (14.jun). A primeira fase do projeto conta com recurso do governo estadual, intermediado pelo deputado e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari, no valor de R$ 500 mil, prevê a revitalização dos estacionamentos, banheiros e canteiros.