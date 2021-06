Revista inglesa publica estudo da UNIPEC 

“The Lancet” é considerada a mais importante na área de ciências médicas e discorreu sobre pesquisa de anticoagulação dos pacientes de COVID-19.

Os profissionais da Unidade de Pesquisa Clínica (UNIPEC) da Santa Casa de Votuporanga sentem-se orgulhosos com a publicação de um dos seus estudos na importante Revista Inglesa “The Lancet”, considerada de grande impacto no meio científico.

A pesquisa envolveu grandes centros de pesquisa como Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, Osvaldo Cruz, Hospital de Base/FAMERP, em participantes com COVID-19 avaliando a utilização de anticoagulação plena comparado a anticoagulação profilática para pacientes hospitalizados.

Desde o início da pandemia do Coronavírus, a UNIPEC integra o Grupo Coalizão da COVID-19, estudos que avaliam várias estratégias de suporte e tratamento para estes pacientes. “A Santa Casa, em parceria com a UNIFEV, participa de forma significativa também neste estudo, contando com a colaboração de vários colegas médicos, incluindo nossas infectologistas (Dra Regina Silvia Chaves de Lima e Dra Talitha Tonini) bem como todas as coordenadoras e coordenador do Centro. Entre os resultados desta pesquisa, foi constatado que a coagulação plena não trouxe benefício e aumentou o risco de sangramento”, explicou o médico investigador da Unidade, Dr. Mauro Esteves Hernandes.

Dr. Mauro ressaltou a importância desta pesquisa. “Foi um estudo muito importante, porque trouxe grande impacto na conduta da COVID-19, agregando valores significativos no tratamento e cuidado dos pacientes, através da mudança da prática clínica no que se refere a anticoagulação. Os protocolos foram alterados, uma vez que o sangramento aumenta os riscos”, complementou.

A enfermeira da UNIPEC, Mariane de Oliveira Faria, parabenizou toda a equipe. “A Revista “The Lancet” é o reconhecimento maior na área de pesquisa. A publicação é formadora de opinião e de grande influência para a comunidade científica, e está valorizando a atuação da Unidade. O resultado é fruto do empenho dos profissionais, que incluem a Santa Casa entre os grandes hospitais”, afirmou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou o trabalho da Unidade de Pesquisa, coloca a Instituição em evidência no Brasil. “Desenvolvemos estudos em diversas áreas, visando sempre contribuir na qualidade assistencial, incorporação de novas tecnologias e na promoção e acesso à medicina mais atual, com foco na segurança dos nossos pacientes. Estas pesquisas, neste momento tão primordial, só mostraram o quanto que nossa Instituição está à frente, em busca de protocolos para essa pandemia”, finalizou.

Pesquisa clínica

Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, as comunidades acadêmicas têm trabalhado incansavelmente junto às instituições de saúde, demonstrando a importância da pesquisa científica e suas conquistas para a sociedade.

Criada em 2008, a UNIPEC da Santa Casa, desde o seu início, conta com a parceria da UNIFEV. Por meio do convênio, há o investimento na educação permanente dos profissionais da área da Saúde e na produção de estudos clínicos nacionais e internacionais desenvolvidos na Unidade, assim como cenário de prática para os alunos do curso de Medicina.