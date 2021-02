Reunião em Simonsen debateu problemas e montou coletivo

Foi criado grupo de WhatsApp para facilitar a mobilização, e foi através do grupo que foi convocada reunião que aconteceu dia 16 de fevereiro, no São Paroquial da Igreja Matriz de Simonsen.

Por iniciativa do vereador Jurandir B. da Silva, ainda no mês de dezembro aconteceu reunião na residência do arquiteto Eder Dias, em Simonsen, para levantamento das necessidades do distrito, e posterior assembleia para definir as dez prioridades de vinte e uma relacionadas.

Foi criado grupo de WhatsApp para facilitar a mobilização, e foi através do grupo que foi convocada reunião que aconteceu dia 16 de fevereiro, com início às 18h no São Paroquial da Igreja Matriz de Simonsen.

Com a presença de dezoito pessoas, dentre elas, os vereadores Jurandir B. da Silva, Valdecir Lio, e o secretário de governo Alexandre Giora. O vereador Jura fez a abertura do evento explicando os objetivos da reunião. Logo em seguida fez uso da palavra o secretario Alexandre e o vereador Lio e os presentes.

O secretario Giora informou que o governo Jorge Seba/Cabo Valter está sensível com os pedidos dos moradores e que vários itens dos pedidos feitos já estão em andamento, como exemplo citou as melhorias no cemitério, ampliação da creche, que esta em estudos o retorno da ambulância para transporte de pacientes, dentre outros

Após essa fase passou á votação pelos presentes, a escolha dos principais pedidos que os moradores levarão para reunião com representantes do governo Jorge Seba.

Os dez principais pedidos são: 1 – Construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda; 2 – Ambulância permanente; 3 – Instalação de distrito industrial para micro e pequenas empresas; 4 – Recape nas ruas; 5 – Transporte coletivo que atendam as demandas; 6 – Atividade delegada nos horários críticos; 7 – Iluminação do trevo; 8 – Atendimento integral às crianças e adolescentes; 9 – Instalação do banco postal e 10 – Instalação de academia a céu aberto com professor para acompanhamento dos usuários.

A última pauta foi a montagem do Coletivo de Simonsen, que representara o distrito nas reuniões com as autoridades, composta pelos moradores: Rosinei G. de Freitas; Rodrigo de Freitas Caetano; Celso Andrade; Cleiton Oliveira da Silva; Edmarcio Menezes; Aparecida Candido; Denise Pires de Oliveira e Valter Martins dos Santos.