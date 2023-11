Reunião da Caef debate sobre políticas públicas de reintegração social 

Evento foi em parceria com CPMA e discutiu direitos e garantias de quem está em vulnerabilidade penal e social.

A Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família (Caef), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, promoveu na última sexta-feira (24.nov) o “Encontro com Rede Socioassistencial e Instituições Parceiras da CPMA”, com o objetivo de debater e discutir políticas públicas sobre efetivação da reintegração social e garantia de direitos de quem está em vulnerabilidade penal e social.

O encontro, promovido por Fabrício Kaiser e Erica Motto, técnicos responsáveis da Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família (Caef) e também da Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA), respectivamente, contou com o apoio da rede socioassistencial e também de instituições parceiras que acolhem os apenados na prestação de serviços comunitários.

Estiveram presentes autoridades como a juíza da Vara de Execuções Criminais, doutora Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, destacando a importância dos trabalhos desenvolvidos pelas Centrais na finalidade de ressocialização penal; Meire Azevedo, secretária municipal de Assistência Social; Marcelo Zeitune, assessor de Gabinete da Prefeitura; além de representantes de unidades assistenciais e instituições como Cras, Creas, Caps e Caps Ad, Secretarias Municipais da Saúde e Obras, INSS, Centro Social, Senac, Casa Abrigo, Associação Antialcoólica, Casa da Criança, Comunidade São Francisco de Assis e Diretoria Regional Oeste, que acompanha a execução dos Programas em Votuporanga.

Centrais: Caef e CPMA

A Central de Atenção à Pessoa Egressa e Família (Caef) é um órgão da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, em funcionamento no município através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Votuporanga. Entre os objetivos, a unidade articula a rede social de apoio, serviços e políticas, através do fortalecimento da cidadania, da autonomia e da identidade dos atendidos em vulnerabilidade social e penal.

O desenvolvimento do programa tem por base a assistência direta, o estreitamento dos vínculos familiares, a construção e ampliação da rede social de apoio, parcerias com órgãos governamentais ou não, além de projetos que priorizam a capacitação profissional e a geração de renda.

A unidade está localizada na Rua Goiás, nº 3.597 (Patrimônio Velho) e o atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. O telefone para mais informações é o (17) 3422-4614.

A Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) é responsável pelo acompanhamento e execução do Programa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC), que encaminha apenados para diferentes instituições, onde cumprem a pena de acordo com a profissão, graduação, conhecimentos ou habilidades que já possuíam anteriormente.