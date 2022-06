Reunião crava agenda de coleta nas lixeiras nos acessos à Votuporanga 

Encontro organizado pelo vereador Jura (PSB) reuniu representantes da SAEV Ambiental, Shalon Engenharia Ambiental e representantes do setor rural; entenda o cronograma.

Uma nova forma foi definida nesta terça-feira (31.mai) para resolver um problema recorrente e que há meses incomoda sitiantes e chacareiros residentes nas estradas municipais “Emidio Pereira de Araújo – antiga APAE; Primo Furlani – Banespinha; Antonio Perez Cervantes – Viradouro e Osvaldo Bertolin no Cidade Jardim, em Votuporanga/SP, o descarte irregular de lixo.

A frente desta demanda no Poder Legislativo está o vereador Jura (PSB) que após receber as reclamações da população e preocupado com as complicações causadas por parte de descartadores desavisados e coletores de recicláveis iniciou um trabalho de orientação aos usuários, contudo, sem agenda de coleta definida.

Pelo local, era possível encontrar televisões, colchões, restos de animais e material de construção dentre outros, materiais que deveriam ser direcionados aos Ecotudos de Votuporanga. Uma reclamação direcionada aos coletores de recicláveis, segundo os moradores, era que eles rasgavam os sacos plásticos, retiravam o que lhes interessavam, deixando o resto esparramado pelo chão.

Para traçar um caminho, uma reunião foi realizada nesta terça, no gabinete do parlamentar, com a presença do superintendente da SAEV Ambiental, Alberto Casali, do servidor Augusto, Augusto Ribeiro de Souza, Chefe de Divisão de Limpeza Pública, do gerente da Shalon Engenharia Ambiental, Silvio Fiori, e dos representantes do setor rural Valter Beneduzi e Cleusa Mota Oliveira.

Após compartilharem os problemas causados pelo descarte irregular, os representantes da Saev Ambiental informaram que a autarquia tem preocupação com os clamores da população, e que neste caso se comprometeram a fazer a limpeza dos descartes soltos nos arredores das lixeiras as quarta-feira, após a retirada dos sacos fechados pela empresa Shalon que deve ocorrer todas as terças-feiras.

O gerente da Shalon, informou que sua empresa passa em todas as lixeiras, sendo na Estrada da APAE as terças e sextas-feiras; na Estrada Primo Furlani as terças, quintas-feiras e sábados; na Estrada Antonio Perez Cervantes de terças e sextas-feiras e na Estrada do Cidade Jardim, as terças, quintas-feiras e sábados. Salientando que em função de contrato e tempo, a empresa não pode recolher descartes soltos, mas que está à disposição para contribuir naquilo que for possível.

Por fim, os representantes da SAEV, Alberto Casali e Augusto Ribeiro se comprometeram a cumprir o que foi estabelecido, todas as quartas-feiras será feita a retirada dos descartes soltos.