“Resultados que Transformam”: professor da rede municipal é o 1º do Brasil 

A Educação votuporanguense foi representada pelo professor Milton Perecin, do Centro de Educação Municipal “Profª Anita Liévana Camargo”, vencedor do prêmio “Resultados que Transformam”, promovido pela Editora Moderna/Set Brasil, cuja cerimônia ocorreu na noite da última terça-feira (5.mar), em São Paulo. Fração no Sushi foi o projeto inscrito e premiado que ensina a operação matemática utilizando food truck de comida japonesa aos alunos do 5º Ano D da escola da Prefeitura.

Diante da grande necessidade de trabalhar com o conteúdo de fração proposto no material Set Brasil, o professor buscou parceria com uma das famílias da sala para tornar concreto o conceito de fração. “A ideia de usar o sushi surgiu devido ao fato de nesta sala cerca de cinco famílias terem como profissão a culinária japonesa sendo uma delas proprietária de um food truck no qual produz e comercializa o alimento. Ao conversar com os pais desse aluno, eles, de imediato, acharam interessante a ideia e, assim, prontamente se dispuseram a colaborar e elaborar todos os preparativos para o dia da aula”, comenta o professor.

“No dia de execução do projeto foram trabalhadas nomenclaturas, comparações de frações, aprofundamento de frações equivalentes, entre outras atividades. A mãe do aluno aproveitou a oportunidade para explicar aos alunos sobre a diferença da comida japonesa feita no Japão e feita no nosso país. Durante as outras semanas, fomos trabalhando sobre alergia alimentar, informações nutricionais, origem dos ingredientes, entre outros mais”, explica o docente.

“Este reconhecimento é fruto de um trabalho em equipe contínuo. A Secretaria da Educação, em parceria com toda Administração, visa oferecer o melhor às nossas crianças, e isso é desafiador. Todos os dias, superamos diversas eventualidades, sempre buscando ofertar uma educação com qualidade e eficiência. O aumento crescente de nossa cidade torna também toda esta oferta e atendimento um verdadeiro desbravar de anseios e desejos. Educação é um processo vivo, em constante construção, e assim vamos buscando construir uma história linda para nossos alunos e profissionais. Sabemos que podemos melhorar ainda mais e buscamos, constantemente, atingir este patamar”, destaca o secretário da Educação, Marcelo Batista.

Prêmio “Resultados que Transformam”

O Prêmio busca reconhecer e valorizar as cidades e profissionais da educação que se destacam por meio de práticas em sala de aula que têm o poder de transformar a vida dos alunos e da comunidade.

Essa premiação visa evidenciar iniciativas inovadoras e eficazes que vão além do ensino tradicional, promovendo uma educação de qualidade e impactando positivamente o desenvolvimento pessoal e social dos estudantes.

De acordo com os organizadores, ao valorizar tais práticas, o prêmio não apenas celebra o trabalho árduo e dedicado dos educadores, mas também incentiva a disseminação de metodologias e abordagens educacionais que realmente façam a diferença na vida dos alunos e na sociedade como um todo. Além de ser uma oportunidade de compartilhar experiências bem-sucedidas e inspirar outras escolas e profissionais da educação a adotarem práticas inovadoras e impactantes em suas comunidades.