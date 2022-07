Restam poucos dias para troca de convites do 6º Concerto Unifev

Evento será realizado na próxima sexta-feira (29), no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, a partir das 20h30.

Restam poucos dias para a troca de convites do 6º Concerto Unifev, evento promovido pelo Centro Universitário de Votuporanga, em parceria com a Camerata Villa-Lobos, que será realizado na próxima sexta-feira (29.jul), a partir das 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, em Votuporanga.

Neste ano, o tema do evento são grandes trilhas sonoras do cinema, que serão reproduzidas em um espetáculo com violino, flauta, violoncelo, contrabaixo e percussão. Os convites são limitados e podem ser adquiridos com a troca de alimentos não perecíveis, tais como arroz, feijão, macarrão, leite ou óleo de soja (a partir de três quilos ou litros) no Supermercado Porecatu da Avenida Brasil ou no Campus Centro da UNIFEV. Todas as arrecadações serão destinadas à Santa Casa de Votuporanga.

Desde 2015, a UNIFEV é parceira da Camerata Villa-Lobos na promoção de concertos eruditos na cidade. Já aconteceram concertos a dois pianos, com piano e cordas e, agora, nesta nova formação, apresenta-se um grupo de câmara, composto por cordas e flauta.

De acordo com a pianista e idealizadora do projeto, Bruna Lima, o evento promete repetir o sucesso das edições anteriores. “Após dois anos de paralisação por conta da pandemia da Covid-19, escolhemos as trilhas sonoras dos filmes porque música e cinema formam uma combinação inesquecível, e é isso que queremos proporcionar ao nosso público nesse retorno: um momento para guardar na memória”, afirma.

O 6º Concerto Unifev contará com apresentações dos seguintes músicos: Alex Massuia (violoncelo e arranjos), Aquel Fernandes (violoncelo), Bruna Lima Cavallari, Evelyn Fiori e Igor Andrade (violino), Daniel Rodrigues (percussão), Maria Fernanda Brigati (violino e arranjos), Maria Eduarda Cuenca Stipp (flauta transversal) e Paulo Fuzzari (contrabaixo).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99607-1800.