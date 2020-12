Responderá em liberdade: Homem é preso após furtar fios elétricos e danificar construção em Votuporanga 

O canteiro de obras de uma residência no bairro Jardim Universitário, em Votuporanga/SP, foi invadido na noite desta quinta-feira (10). Além dos danos ao imóvel, fios elétricos e ferramentas utilizadas na construção foram furtados.

O proprietário, após tomar ciência do acontecido, acionou a Polícia Militar que conseguiu chegar até o suspeito, já em sua casa no bairro São Cosme; no momento da abordagem, o indivíduo estaria colocando fogo nos fios e, após questionado teria confessado a prática criminosa.