Resort em Olímpia é finalista na disputa de melhor hotel do Brasil

Enjoy Solar das Águas Park Resort avança para final do GRI Awards 2022. Vencedor será conhecido no dia 9 de novembro.

O Enjoy Solar das Águas Park Resort, maior resort de multipropriedade do País, é um dos finalistas do GRI Awards 2022, na modalidade de melhor projeto hoteleiro. Os vencedores de cada categoria serão conhecidos no dia 9 de novembro, durante cerimônia de premiação na Vila Olímpia, em São Paulo/SP. Para conhecer todos os finalistas, clique aqui.

O GRI Awards é promovido pelo GRI Club, grupo global de líderes do segmento imobiliário, com presença em mais de 20 países, e reconhece projetos e ações que mais se destacaram no setor no último ano.

Construído em Olímpia e entregue há pouco mais de um ano, o Enjoy Solar das Águas Park Resort possui 1.000 apartamentos e capacidade para receber até 6 mil pessoas. O empreendimento faz companhia ao Enjoy Olímpia Park Resort, outro empreendimento da Natos Multi, vencedor da 1ª edição do GRI Awards.

Os dois empreendimentos têm a incorporação e gestão imobiliária da Natos Multi – que atua há mais de dez anos no segmento de turismo compartilhado, sendo hoje uma das referências do setor no Brasil, comprovada pelas duas indicações ao GRI Awards – e a gestão hoteleira da Enjoy Hotéis & Resorts, que administra os dois empreendimentos.

Apelidada de ‘Orlando brasileira’, Olímpia vem desenvolvendo velozmente nos últimos anos sua estrutura voltada para o turismo sustentável – que atualmente corresponde a quase 70% do PIB do município. Dois dos dez parques aquáticos mais visitados da América Latina, o Thermas dos Laranjais (1º) e Hot Beach (9º), ficam em Olímpia. A cidade, no ano passado, também foi elevada à condição de Distrito Turístico pelo governo do estado de São Paulo e vem inaugurando várias outras atrações a cada ano. O anúncio ocorreu durante o evento de entrega do Enjoy Solar das Águas Park Resort, no final de 2021.