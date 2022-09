Residência Médica: Santa Casa e Unifev com nova especialidade

Medicina de Família e Comunidade está com inscrições abertas; conheça um pouco mais.

A Santa Casa de Votuporanga, por meio da Comissão de Residência Médica (Coreme), e a Unifev estão com vagas para uma nova especialidade: Medicina de Família e Comunidade. São três vagas disponíveis, com duração de dois anos.

As inscrições devem ser feitas até dia três de outubro, por meio do link: https://enare.ebserh.gov.br/ . O programa é direcionado a médicos formados no Brasil, em cursos de Medicina reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e a formados no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas.

O supervisor da Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade é o Dr. Ernesto Hoffmann, profissional do SanSaúde. O preceptor é o médico Dr. Jallys Rafael Gonçalves Pessoa, que também integra o corpo clínico do plano da Santa Casa.

Dr. Ernesto explicou sobre a especialidade. “É um médico especialista em resolver entre 80 a 90% dos problemas de saúde mais comuns das pessoas. Ele aprende sobre questões relacionadas à adulto, mulher, criança, idoso e saúde mental”, disse.

O profissional pode atuar nas Unidades Básicas de Saúde, e, pela versatilidade em resolver vários problemas, tem sido cada vez mais procurado por serviços privados e pelos planos de saúde. Exemplos são o Sírio Libanês, o Albert Einstein, e aqui, em Votuporanga, o SanSaúde.

O médico ressaltou os benefícios da formação. “A Residência em Medicina de Família te permite uma formação bastante completa dos problemas de saúde, desde a infância até a velhice. Os aspectos psicológicos e sociais dos pacientes são sempre levados em conta, permitindo maior resolução. Além disso, é pré-requisito para as Residências de cuidados paliativos e de gestão em saúde. Outra vantagem é que dá uma pontuação a mais em provas no caso dos médicos que, depois de terminá-la, quiserem fazer outra especialidade. E, por fim, há uma bolsa com valor maior comparativamente às outras especialidades, como forma de incentivo”, complementou o supervisor.

A Residência é fruto de uma grande parceria entre a Santa Casa, a Unifev e a Secretaria Municipal de Saúde. “Votuporanga está fazendo um grande investimento na Saúde pública. Apesar dos excelentes resultados recentes em pesquisas, a cidade quer avançar ainda mais. Está comprovado que municípios que investiram na medicina de família tem melhores resultados em saúde e são mais custo-efetivos. Tudo isso vai poder trazer um grande ganho à população. É uma estratégia que, sem dúvidas, trará frutos hoje, mas ainda mais no longo prazo com a formação destes profissionais”, frisou.

Atuação

Uma unidade básica de saúde do município receberá três residentes que terão supervisão de um preceptor durante suas atividades naquele serviço. “O ensino será complementado ainda por plantões que serão realizados na Santa Casa, tanto na parte clínica quanto na ginecologia e obstetrícia”, adiantou Dr. Jallys.

Demais especialidades

Além da Medicina de Família e Comunidade, a Santa Casa e Unifev oferecem vagas para Cirurgia Geral (4); Clínica Médica (6); Ginecologia e Obstetrícia (3); Pediatria (4) e Radiologia e Diagnóstico por Imagem (4).