Reservas do São Paulo vencem o Água Santa em noite com golaço de Bobadilla 

Paraguaio abre caminho para a vitória tricolor por 3 a 0, no Morumbis; Bruno Mezenga erra penalidade para o time de Diadema.

Invicto na temporada, o São Paulo fez mais uma vítima em 2024. Na noite desta quarta-feira, no Morumbis, os reservas do São Paulo venceram o Água Santa por 3 a 0 e mantiveram o embalo no ano, que já teve o título da Supercopa Rei e parece ter cada vez mais uma classificação encaminhada para o mata-mata do Paulistão. Bobadilla, novidade na equipe, marcou um golaço e abriu caminho para a vitória tricolor, que teve gols de Juan e Alan Franco na segunda etapa. Bruno Mezenga desperdiçou cobrança de pênalti para os visitantes.

Com a bola rolando

Com um time escalado com dez reservas – apenas Alisson iniciou entre os titulares -, o São Paulo dominou o confronto do início ao fim. Contra um Água Santa com muita dificuldade para sair do campo de defesa, o Tricolor quase abriu o placar aos dois minutos, mas Erick acertou a trave. Pouco depois, aos nove, Bobadilla ganhou um presente de Igor Henrique, dominou e bateu com estilo, de fora da área, para encobrir Ygor Vinhas e marcar um golaço. Em vantagem, a equipe são-paulino diminuiu o ritmo e apostou em avanços com Ferreira, sem muito sucesso. Na defesa, nada de perigo criado pelo time de Diadema contra os tricolores.

A volta do intervalo foi de pouca empolgação para os são-paulinos e uma tentativa de recuperação dos visitantes. Aos dez, Luan Dias foi derrubado por Jandrei dentro da área. O árbitro Raphael Claus ignorou a vantagem da jogada, que terminou com gol de Bruno Xavier, e marcou pênalti. Na cobrança, porém, Bruno Mezenga isolou a bola e desperdiçou a penalidade. Aos 17, o São Paulo respondeu com jogada pela direita que terminou com finalização de Juan e tentativa de Erick no rebote – Walber cortou em cima da linha. A pressão são-paulina teve na sequência uma finalização de Luiz Gustavo que terminou com toque no braço de Jhonnathan dentro da grande área. Claus marcou pênalti em um primeiro momento, mas anulou a falta depois de recomendação do VAR. A vitória são-paulina foi encaminhada aos 30 – Moreira cruzou na cabeça de Juan para o atacante fazer 2 a 0. O terceiro do Tricolor também foi pelo alto, Alan Franco desviou de cabeça depois de cobrança de falta e fechou o placar.

Próximo compromisso

Com um jogo a menos, o São Paulo lidera o Grupo D do Paulistão, com 13 pontos em cinco partidas, e volta a campo volta a campo no sábado, em Campinas, quando enfrenta a Ponte Preta, às 18h.