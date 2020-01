RESERVA AMBIENTAL EDGARD GONÇALVES – Vereador ameaça que se mato não for roçado ele mesmo irá fazer o serviço

Pista de caminhada e o mato

Hery na Reserva Edgard Gonçalves

Da Redação

O vereador Hery Kattwinkell usou sua página do Facebook na última quinta-feira (1º) para, por meio de um vídeo, ameaçar o Poder Público de que, se a Reserva Ambiental Edgard Gonçalves, que fica próxima da Escola Faustino Pedrosos, no bairro San Remo, não for limpa até a próxima segunda-feira (6) ele mesmo e seus assessores irão até o local com um maquinário apropriado para efetuar o serviço.

A denúncia foi feita após um morador daquela localidade, ter usado as redes sociais para mostrar sua indignação. O mato chega a quase 1,5 metro de altura e nas pistas de caminhadas quase fecha a passagem dos pedestres.

Hery conta que realizou um ofício no último dia 30 para a Prefeitura Municipal reivindicando a limpeza do local, mas que até à tarde de hoje ainda não foi atendido o seu pedido. Ele alega ainda, que é da Saev Ambiental a responsabilidade em manter o local limpo.

E ameaça: “E não venha falar que é politicagem de vereador, eu trabalho desde o dia 1º de janeiro de 2017, quando fui eleito. É capaz de dizerem que estou fazendo campanha. Negativo! Estou realizando meu trabalho que é o de fiscalizar, sou empregado do povo e estou aqui para representá-lo. Estou avisando: se não roçar até segunda-feira, eu estarei no local com as máquinas e junto com meu pessoal faremos o serviço”, ameaça.

“Isso não é justo, a população paga seus impostos, e ainda tem vereador e prefeito aumentando IPTU, indo na contramão do Governo Federal, que diminuiu o IPVA dos automóveis no âmbito estadual e ainda iremos engolir esse presentinho que é o aumento do IPTU em 2020. Aguarde que o carnê chegará à sua residência. E aí, o seu IPTU está sendo bem investido?”, finaliza.

SAEV – Diante do exposto, o vereador acaba de avisar a Redação do Diário de Votuporanga que a autarquia municipal está enviando uma equipe no local ainda nesta tarde de sexta-feira para efetuar a limpeza do espaço.