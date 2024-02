Representantes do desfavelamento se reúnem com Jorge Seba  

Além do prefeito de Votuporanga, secretários municipais e o presidente da Câmara estiveram no encontro.

O desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton, na zona sul de Votuporanga/SP, e a construção do novo Conjunto Habitacional “Thui Seba”, que abrigará as 185 casas, tem andado em passos lentos.

A calmaria no início das construções foi o assunto em um encontro entre Rodrigo Colorido e Rita de Cássia, dois representantes do desfavelamento, e o prefeito Jorge Seba (PSD). A reunião contou com a participação do presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), além de secretários municipais.

Após o encontro, Jorge Seba comentou: “Um encontro importante para ouvir as demandas e discutir juntamente com os secretários das pastas envolvidas sobre a evolução do processo de construção das casas pela CDHU, aguardando a definição e a Ordem de Serviço para o início das obras. Mantemos o diálogo constante com o Governo de São Paulo e a comunidade, realizando um sonho de mais de 50 anos para Votuporanga.”

Por sua vez, Rodrigo Colorido afirmou: “Estivemos tratando sobre a licitação das casas que vão ser construídas, do desfavelamento, foram mostradas as documentações do processo. O que cabe a parte da Prefeitura já foi feito, só falta decidir a empresa licitada pelo Governo do Estado para começar as obras das casas. Vai ser marcada uma reunião entre o prefeito e moradores para tá passando as informações necessárias.”