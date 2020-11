Represa urbana em Votuporanga está coberta de algas

De acordo com os moradores das redondezas, o problema piorou na semana passada com as chuvas que atingiram a cidade. A represa fica entre vários bairros de Votuporanga e é um local de pescaria.

Uma represa que fica na área urbana de Votuporanga (SP) está chamando atenção dos moradores por causa do excesso de algas na superfície. O local é muito frequentado por quem gosta de pescar, mas como está coberta por uma vegetação, a diversão fica comprometida.

De acordo com os moradores, o problema piorou na semana passada com as chuvas que atingiram a cidade. A represa fica entre vários bairros de Votuporanga e é um local de ponto de encontro.

O biólogo Bruno Benhocci afirma que este excesso de alga é prejudicial para o ecossistema da represa, podendo causar a morte de peixes.

Represa na área urbana de Votuporanga está coberta por vegetação

“O aparecimento das algas se dá devido ao aumento da matéria orgânica no meio aquático, como fósforo e nitrogênio, que são nutrientes e isso tem o crescimento de algas e cianobactérias. Com isso, não tem passagem da luz solar, os seres fotossintetizantes que produzem o oxigênio para a água não recebem a luz, acaba ficando sem oxigênio na água e tem a morte de peixes”, afirma.

De acordo com a Saev Ambiental, autarquia responsável pelo abastecimento de água em Votuporanga e que cuida da represa, a limpeza nas represas é periódica, e para esse local está agendado uma limpeza para esse ano.