Represa Municipal: desassoreamento avança com remoção de sedimentos  

Local que foi inaugurado em 1970 sofre com o acúmulo de areia devido às ações humanas e fenômenos naturais; Saev Ambiental analisa contratação de empresa para remoção de sedimentos.

Nos últimos dias, a movimentação de escavadeira e maquinários na Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, em Votuporanga/SP, chamou a atenção de quem passava pelas proximidades. Trata-se do avanço no processo de desassoreamento da represa com escavadeira da Prefeitura retirando, das margens, sedimentos que estão sendo direcionados para uma área específica de erosão, próxima a Arena Plínio Marin, no 1º Distrito Industrial.