Renovada, seleção brasileira perde para o Marrocos no primeiro amistoso após a Copa

Semifinalista no Catar e embalada pela torcida em Tânger, seleção marroquina faz valer o entrosamento e a boa fase.

Em seu primeiro amistoso após a Copa do Mundo, a renovada seleção brasileira perdeu para o Marrocos por 2 a 1 no último sábado. Dos 16 jogadores usados pelo técnico interino Ramon Menezes na partida, seis fizeram sua estreia pelo Brasil, incluindo os titulares Andrey Santos e Rony.

Em boa fase, após ser o primeiro país africano a chegar à semifinal de uma Copa, no Catar, Marrocos contou com o apoio da torcida que lotou o Grand Stade, em Tânger. Boufal e Sabiri fizeram os gols dos anfitriões, e Casemiro marcou para o Brasil, em falha do goleiro Bounou.

Em três confrontos, foi a primeira vitória do Marrocos sobre a seleção brasileira na história.

A seleção do Marrocos entrou em campo com oito jogadores que foram titulares na Copa do Mundo do Catar, quando a equipe alcançou um inédito quarto lugar. Já o Brasil tinha apenas cinco remanescentes da eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa: Éder Militão, Casemiro, Lucas Paquetá, Rodrygo e Vinícius Junior, além de Antony, que entrou no segundo tempo no sábado.

Primeiro tempo difícil

Empurrada pela torcida, que já começou o jogo gritando “olé”, a seleção do Marrocos teve as melhores chances no primeiro tempo. Aos 28 minutos, após recuperar a bola no ataque, El Khannouss cruzou rasteiro para Boufal dominar na área e abrir o placar para Marrocos.

Do lado brasileiro, Vinicius Junior chegou a marcar, pouco antes do gol de Marrocos, mas estava impedido. Rony e Rodrygo tiveram chances, mas mandaram por cima do travessão.

Além da boa atuação, no entanto, a seleção local também mostrou disposição excessiva na marcação, com algumas faltas acima do tom, como um carrinho forte de Amrabat em Vinícius Júnior no último lance antes do intervalo.

Mudanças não surtem efeito

Em seu melhor momento na partida, o Brasil conseguiu pressionar o adversário na defesa na volta do intervalo, até empatar aos 21, em falha do goleiro Bounou, que não segurou o chute sem muita força de Casemiro, da entrada da área. Com mais três estreantes em campo – Raphael Veiga, Vitor Roque e Yuri Alberto -, a seleção perdeu força ofensiva, e sofreu o segundo gol aos 33: Militão não cortou o cruzamento da esquerda, e a bola sobrou para Sabiri garantir a vitória marroquina. Nos acréscimos, entrou o sexto estreante do Brasil, Arthur, no lugar do lesionado Emerson Royal.

*Com informações do ge