Renato Augusto vê Corinthians “um pouco cansado” em derrota e pede: “Ligar chave da Libertadores” 

Meia cita diferenças entre o desempenho na classificação da Copa do Brasil e o revés para o América-MG no Brasileirão, mas já pensa no confronto com o Independiente del Valle.

O Corinthians usou quase força máxima, mas acabou derrotado pelo América-MG por 2 a 0 no último sábado (3.jun), no Estádio Independência. O resultado brecou a reação do Timão e manteve a equipe na segunda metade do Brasileirão após nove rodadas.

Vanderlei Luxemburgo repetiu o esquema que funcionou na vitória sobre o Atlético-MG, quarta, na classificação às quartas de final da Copa do Brasil, mas poupou jogadores como Matheus Bidu e Renato Augusto. O camisa 8 entrou no segundo tempo, e pouco fez. Ele citou os pontos que atrapalharam o time alvinegro em Belo Horizonte/MG.

“O Atlético-MG é um time que joga, e o América-MG se defende. É outro jogo, outra história. Estava equilibrado até o pênalti (para o América), que faz parte. Um lance delicado, eles se fecham ainda mais e temos de sair cada vez mais. Você se arrisca demais, e acabamos tomando o segundo gol”, analisou.

Para Renato, o Corinthians apresentou um pouco de cansaço na derrota, depois do desgaste físico e mental para reverter a desvantagem contra o Galo e avançar na Copa do Brasil nos pênaltis.

O camisa 8, porém, pede para que o foco agora esteja na Conmebol Libertadores. O Timão visita o Independiente del Valle, pela penúltima rodada da fase de grupos, e precisa vencer para continuar em busca da classificação.

“Foi um jogo muito diferente, claro com a equipe um pouco cansada de um desgaste físico e mental do último jogo, mas temos a Libertadores em sequência. Saber desligar a chave do Brasileiro e ligar da Libertadores, para tentar a classificação na quarta-feira”, concluiu.

No Brasileirão, o Corinthians é o 15º colocado, com oito pontos em nove jogos. Na Libertadores, é o terceiro do Grupo E com quatro pontos, atrás do Argentinos Juniors, com oito, e o Del Valle, com seis.

Por falar em Libertadores, o Timão volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, contra o Independiente del Valle, no Equador.

*Com informações do ge