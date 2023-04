Renato Augusto se diz pronto para voltar ao Corinthians após lesão: “Poderia ter sido pior” 

Meia deve ser titular na partida de estreia pela Libertadores, em 6 de abril.

Estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Palavras que podem até assustar o torcedor do Corinthians, mas que, no final das contas, acabaram sendo um alento para o meia Renato Augusto, que temeu por uma lesão ainda pior na região, no mês passado.

Renato se machucou na partida contra o Santo André, em 4 de março, a última da fase de grupos do Campeonato Paulista. De lá para cá, viveu um mês intenso de tratamento, dedicação e cautela para voltar o mais forte e melhor possível para encarar o calendário de jogos que começa em abril.

Cérebro do time, o meia volta a campo no dia 6 de abril, nesta quinta-feira, para enfrentar o Liverpool, do Uruguai, pela estreia na fase de grupos da Libertadores. Cabeça boa de alguém que já viveu muita coisa no futebol, mas que, aos 35 anos, se assustou ao se machucar.

“Estou me sentindo bem. Na hora fiquei bem preocupado, com medo de ser algo mais grave. Depois vi a imagem e percebi o quanto poderia ter sido pior. Perto do que poderia ter sido, foi um problema pequeno”, disse.

Renato trabalhou bastante sob os cuidados da fisioterapia do clube, chefiada por Bruno Mazziotti. Ficou um bom tempo parado para recuperar a região antes de voltar aos treinos com bola e, aos poucos, foi retomando seu espaço, já tendo atuado até mesmo em jogo-treino.

“É claro que é ruim ficar um tempo parado, mas trabalhei bem nesse período da pausa, me sinto muito bem. Eu tinha me preparado muito para chegar forte nas finais do Paulista, você perde um pouco do ritmo, desce de nível, mas agora é recuperar jogo a jogo, crescer para poder ajudar a equipe”, completou.

A tendência é que ele seja titular já nesta quinta, a depender da evolução ao longo dos treinamentos táticos da semana. O último jogo do Timão foi em 12 de março, na eliminação para o Ituano, nas quartas de final do Paulistão.

