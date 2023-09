Renato Augusto e Fagner devem reforçar o Corinthians contra o Fortaleza 

Timão volta a jogar nesta quinta-feira, contra o Leão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Augusto e Fagner deram mais um passo para serem reforços do Corinthians na partida contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 19h, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na segunda-feira, numa tarde em que a imprensa teve acesso a cerca de 30 minutos do treinamento, a dupla foi a campo e participou normalmente das atividades de aquecimento.

Depois, foram chamados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para seguirem no campo junto dos demais jogadores na parte de treinamento técnico e tático. Neste momento, os jornalistas tiveram acesso encerrado ao treino.

Fagner perdeu os últimos cinco jogos por uma lesão muscular na panturrilha, enquanto Renato foi preservado do Dérbi para tratar uma pequena lesão muscular. A expectativa é que ambos viajem a Fortaleza e que possam até ser titulares.

Vale lembrar que o Timão não deve contar com Matías Rojas, que está com a seleção do Paraguai, e com Bruno Méndez, que defende a seleção do Uruguai. Já Gabriel Moscardo, liberado da seleção brasileira sub-23 que esteve no Marrocos, tem volta prevista ao CT ainda para a tarde desta terça-feira.

Um possível Corinthians, que não conta com Maycon suspenso pelo terceiro cartão amarelo, pode ter Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Fausto Vera (Ruan Oliveira) e Renato Augusto; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

*Com informações do ge