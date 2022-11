Renato Augusto diz que vice afetou o elenco do Corinthians e vê vaga na Libertadores como prêmio 

Camisa 8 afirma que sofreu emocionalmente com a perda do título da Copa do Brasil.

Voltar ao Maracanã não foi fácil para Renato Augusto, que há duas semanas esteve em campo pelo Corinthians no vice-campeonato da Copa do Brasil diante do mesmo Flamengo.

Após o reencontro com o time rubro-negro, na vitória do Timão por 2 a 1 pelo Brasileirão, o camisa 8 admitiu que a perda da taça há duas semanas o afetou emocionalmente: “Confesso que acho que baixei muito pós Copa do Brasil, era nossa grande chance de título no ano. O grupo de forma geral baixou um pouco. O futebol não te dá tempo para lamentar, você não consegue curtir a vitória nem lamentar a derrota, já tem jogo daqui a três dias. Mas foi difícil por todas as circunstâncias de ver a taça na mão saindo pelos dedos, foi difícil, mas essa classificação coroa um trabalho que foi duro”, disse, sobre o Timão garantir a vaga na Libertadores de 2023.

Renato voltou a jogar na quarta-feira após desfalcar o time diante do Goiás por um incômodo muscular que ele sentiu na derrota para o Fluminense.

“Baixei muito depois da final e talvez isso tenha ocasionado eu não me sentir bem, tive um pouquinho de dor muscular, fiz meu primeiro jogo após o incômodo, estava receoso, você acaba evitando algumas jogadas, mas me senti bem, é terminar o ano bem para começar o próximo ainda melhor.”

Eliminado nas quartas de final da edição deste ano, também em duelos contra o Flamengo, o Timão voltará a disputar a fase de grupos do torneio sul-americano:“Era nosso objetivo pós-Copa do Brasil, a classificação direta para a Libertadores. Foi um ano de altos e baixos, tivemos dificuldades em alguns momentos, conseguimos nos recuperar. A perda da Copa do Brasil foi algo que doeu, principalmente pelo jogo que a gente fez, pela possibilidade de o título estar na nossa mão, mas terminamos o ano de uma forma boa, classificados”, resumiu.

Presente na Copa do Mundo de 2018, o jogador foi perguntado se está na pré-lista de 55 nomes do técnico Tite para a Copa do Qatar, mas afirmou que não foi informado por ninguém da CBF: “Eu realmente não sei, não tive nenhuma conversa para saber se estou nesta lista, mas estou me sentindo bem, fazendo jogos em alto nível. Se eu tiver a oportunidade, vou estar pronto. Se não tiver, estarei como vocês, torcendo para que a Seleção conquiste a Copa.”

Próximo jogo

Equipe comandada por Vítor Pereira recebe neste sábado, às 20h30, no penúltimo jogo da temporada, na Neo Química Arena, o Ceará, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.