Remolli completa 30 anos de atividade, 12 deles em Votuporanga

A Remolli , importante nome na área de vestuário da região com lojas em Votuporanga e Rio Preto, celebra neste mês 30 anos de atividades comerciais. Destas lojas físicas, 4 delas se encontram em São José do Rio Preto, cidade onde nasceu a marca, e uma aqui em Votuporanga, que trabalha com a marca há 12 anos.

Fundada em 1993 por Silvia Remolli, a marca surgiu em um momento de adversidade transformado em oportunidade. De início, não haviam grandes pretensões, visto que a iniciativa era caseira, porém, a cada camisa encomendada e serviço prestado de forma personalizada, a satisfação e a vontade em fazer mais aumentava. Ao longo do tempo, além das camisas sob medida, a marca expandiu sua oferta para incluir peças prontas, conquistando o reconhecimento e a fidelidade de seus clientes.

Pode-se dizer que a Remolli nasceu de forma orgânica, com as coisas acontecendo espontaneamente. “Eu comecei a fazer camisas para o meu marido, pois gostava muito de costurar. Então chegaram algumas amigas que começaram a trazer tecidos, e depois outras pessoas também foram trazendo, e vi ali uma oportunidade de começar um trabalho”, conta Silvia.

“Os produtos foram sendo divulgados entre os próprios clientes que gostavam da modelagem e caimento das camisas, coisa que, desde sempre, nunca abrimos mão. Então, com isso, o crescimento era notório. Com ele, também vinham os desafios de tornar aquilo que era caseiro em um negócio escalável, sempre com a preocupação de manter a qualidade e um preço justo”, conta a fundadora da marca.

Silvia ainda explica que o caminho percorrido até o sucesso de hoje foi árduo, principalmente na captação de fornecedores, modelagens e materiais necessários para atender as demandas que já estavam maiores. Porém, um bom padrão de qualidade e a preocupação com o consumidor final foram agentes cruciais para a consolidação do nome Remolli . “O crescimento nunca foi cogitado às custas de um produto mediano. O pensamento sempre foi de entregar o melhor, e esse padrão de exigência começava desde as escolhas de tecidos, até em oferecer um atendimento de qualidade. Para a gente, a maior satisfação, além de ver um homem e uma mulher bem-vestidos, é fazer com que eles se sintam assim e se vejam assim também”, enfatiza.

O marido, Lúcio, sempre esteve ao seu lado, seja para colher os frutos do sucesso ou unir forças nos momentos de grandes desafios. E se, lá em 1993, não existiam grande pretensões de expansão, as coisas foram mudando com o passar do tempo. E cada passo foi importante para chegar aos 30 anos, sempre primando pela qualidade, desde a época em que cada camisa era feita sob medida, até o momento em que a produção fosse além de camisas, como é atualmente, contemplando também calças, bermudas e roupas femininas. Sim, a camisaria cresceu!

Alcançar a marca de 30 anos de existência é motivo de realização pessoal para a equipe da Remolli. Para eles, fica bem claro que o mais importante não é apenas o tempo de atuação, a expansão da empresa ou o reconhecimento conquistado, mas sim as escolhas sólidas e a preocupação constante com o cliente. A Remolli é, hoje, resultado de uma vocação vivenciada diariamente por toda a equipe, que torna a marca um lugar de evoluções e realizações profissionais.

“Todos que trabalham aqui acabam engrenando na empresa com o mesmo espírito e ideal, o de se preocupar com o cliente. E dessa forma, de realizações em realizações, com princípios mantidos, histórias de vida respeitadas e uma base sólida, vamos nos mantendo, sem presunções, como a camisaria que melhor veste os rio-pretenses, votuporanguenses e moradores da região”, diz Silvia.

Os 30 anos de história da marca Remolli reforça seu compromisso com a qualidade, o atendimento personalizado e a satisfação do cliente. A marca agradece e renova seu compromisso de continuar vestindo com excelência os clientes que escolhem a Remolli. Com essa data marcante, a marca reafirma sua posição como referência em camisaria, transmitindo confiança e elegância em cada peça produzida.

Novos Produtos

A marca segue inovando em seu mix de produtos, para garantir competitividade no mercado, mas nunca deixando de lado sua essência. O objetivo é atender diferentes gerações, desde aqueles clientes que chegaram há três décadas, até seus filhos e netos, cada um com seus gostos, mas sabendo que irão encontrar qualidade. “Quem veste Remolli uma vez, sempre vai ser Remolli”, pontua a diretora da empresa.

E foi seguindo as tendências atuais que investiu-se em comércio on-line, podendo enviar os produtos para as mais variadas localidades do Brasil. Os que preferem lojas físicas tem cinco opções: em Rio Preto elas ficam nos shoppings Riopreto, Praça e Cidade Norte, além da matriz no bairro Anchieta; a quinta loja está aqui em Votuporanga.

Serviço:

Remolli

www.remolli.com.br

Tel: (17) 3421-3254 ou (17) 99665-0259 (whatsApp business)

Tietê, 3333 – Santa Eliza, Votuporanga