Relógios de alguns celulares foram atrasados mesmo sem horário de verão; veja como corrigir

Alguns aparelhos do sistema operacional Android não tinham a informação do cancelamento do horário de verão. É preciso desmarcar a opção ‘Data e hora automáticas’.

O relógio de alguns aparelhos de celular do sistema operacional Android foram atrasados automaticamente em uma hora à meia-noite deste domingo (21). Internautas relataram nas redes sociais que acordaram tarde por conta da mudança automática.