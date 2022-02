Relatório final do Cenipa aponta que aproximação para pouso com pouco combustível contribuiu para queda de aeronave em Rio Preto; 3 morreram

Durante o procedimento, a aeronave caiu dentro do quintal de uma casa, localizada a cerca de 400 metros à direita da pista. O piloto William Rayes Sakr, de 58 anos, o médico Allyson Lima Verciano, de 33, e o empresário Caique Caciolato, de 25, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

De acordo com o relatório final do Cenipa, o cálculo incorreto de consumo da aeronave resultou em uma aproximação para pouso com uma quantidade de combustível abaixo da mínima estabelecida pelo fabricante da aeronave, fator que contribuiu diretamente para o acidente acontecer.

“As evidências que indicam que a aeronave se encontrava em situação crítica de abastecimento, com quantidade de combustível nos tanques abaixo da mínima, são suportadas pelo fato de que a válvula distribuidora e a linha de alimentação estavam sem combustível. Dessa forma, chegou-se à hipótese de que a arremetida foi realizada com baixo nível de combustível e, durante esse período de alta demanda, houve falha na alimentação, possivelmente por exaustão, o que levou à perda de potência do motor.”

Conforme o relatório final do Cenipa, não foi possível determinar o que teria motivado a arremetida, uma vez que as condições meteorológicas e do aeródromo não apresentavam impedimento para o pouso. No entanto, dadas as características do impacto, concluiu-se que houve um mau gerenciamento da falha do motor e a consequente perda de controle da aeronave.

