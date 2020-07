Em tempos de pandemia relações musicais unem as cidades de Nago (Itália) e Votuporanga

Toda terça-feira a Camerata Villa-Lobos de Votuporanga apresenta ao público, nas redes sociais, um vídeo diferente gravado individualmente por seus componentes, respeitando as orientações da OMS e já chegam a 18ª edição entre temas de filmes, séries de TV e clássicos da música popular de todos os tempos, gêneros e estilos.

A novidade para essa semana foi o lançamento, na tarde de terça-feira (27), de um trabalho, desenvolvido em parceria com o Coral Castel Penede da cidade de Nago, norte da Itália.

O resultado desse projeto que envolveu cerca de 50 instrumentistas e cantores, demandou quase dois meses de contatos, pesquisa, elaboração de partituras, estudos individuais e gravação, edições de áudios e vídeos até o produto final.

A música escolhida é “Signore dele Cime“, de Bepi de Marzi, um clássico e tradicional canto popular dos alpes italianos.

O lançamento se deu de maneira simultânea no Brasil e na Itália. “Foi uma experiência incrível esse intercambio entre povos e culturas, tão próximos, apesar do distanciamento físico, sobretudo num momento tão delicado para a humanidade, no qual a música, como linguagem universal, foi o principal elemento catalizador; todos crescemos muito com essa experiência”, relata a coordenadora Bruna Lima.

O público pode conferir este e os demais vídeos lançamentos pela camerata através das redes sociais do grupo:

Facebook e Instagram: @villalobosacav

Youtube: Camerata Villa-Lobos Votuporanga.

Para conhecer mais sobre o Coro Castel Penede, você pode acessar pelas redes:

Facebook: @coro.castelpenede

Youtube: @CoroCastelPenede

Site: www.corocastelpenede.com