Relação de pais em filhos em isolamento é tema de live

O Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista – ADE Noroeste Paulista prepara uma nova live para a próxima segunda-feira (11/5), às 15h, em sua página no facebook. O tema “Família: relação de pais e filhos em época de pandemia” será abordado no XLVI FET – Fórum Educação para Todos do ADE Noroeste Paulista com mediação do coordenador executivo do Arranjo, Ederson Marcelo Batista, e a participação das psicólogas Fernanda Dias Sereno Molina e Sabrina Magossi Mainardi.

“A temática é algo muito importante para discutirmos nesta época que estamos vivendo. Muitas famílias estão em casa e é preciso aproveitar este momento para gerar benefícios na relação entre pais e filhos e também para a formação das crianças”, explicou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista e secretário da Educação de Votuporanga.

Toda a população pode acompanhar o encontro que será transmitido ao vivo pelo facebook do ADE Noroeste Paulista (www.facebook.com/adenoroestepaulista).