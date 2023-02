Reivindicações: educadores do ensino infantil se reúnem com vereadores 

Chandelly Protetor, Cabo Renato Abdala, Professor Djalma, Thiago Gualberto e Missionária Ednalva participaram do encontro. Ao Diário, uma educadora classificou: “De verdade, estamos vivenciando um caos que nunca vimos antes.”

Na tarde da última quarta-feira (8.fev), um grupo de vereadores esteve na Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga/SP para uma reunião com os educadores do ensino infantil.

Na oportunidade, os vereadores Chandelly Protetor (Podemos), Cabo Renato Abdala (Patriota), Professor Djalma (Podemos), Thiago Gualberto (PSD) e Missionária Ednalva (União Brasil) participaram do encontro e ouviram as reivindicações dos profissionais que atuam no ensino infantil e reivindicam fazer parte do quadro do magistério, uma luta de anos da categoria.

Conforme os vereadores, os profissionais já exercem a função de docente e com atividades pedagógicas que envolvem crianças e famílias.

Na ocasião, o secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, explanou que a proposta será levada ao setor Jurídico da Prefeitura para que estudos sejam feitos, visando a regularização.

Segundo o advogado Alexandre Mandl, que se deslocou de Campinas/SP até Votuporanga e tem sido um defensor da categoria de vários municípios do Estado, o processo é totalmente constitucional e tem parecer favorável do STF (Supremo Tribunal Federal).

O advogado entregou uma minuta a Secretaria de Educação e nos próximos dias deverá voltar a Votuporanga para se reunir com os membros do Executivo municipal. Os vereadores Chandelly Protetor e Cabo Renato Abdala esclareceram que a educação é a base de tudo, mas é preciso valorizar essas profissionais.

Ao Diário, uma educadora que atua na rede municipal e preferiu não se identificar, comentou: “Eu, no momento, só consigo passar a situação precária que estamos vivenciando nas creches, superlotação, crianças dormindo sem espaço nenhum entre elas. Falta de direção e organização nas escolas. De verdade, estamos vivenciando um caos que nunca vimos antes.”