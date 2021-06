Reitor da UNIFEV participa de audiência pública para criação da Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos 

Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon esteve presente como representante da sociedade civil, em evento na última sexta-feira (28).

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, esteve presente, na manhã da última sexta-feira (28), em uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Votuporanga, para a discussão da criação da Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos, que será composta pelas microrregiões dos municípios de Votuporanga, Fernandópolis e Jales.

A criação da Aglomeração Urbana (AU) dos Grandes Lagos faz parte de um estudo, em andamento, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado. O projeto prevê uma nova regionalização para o Estado de São Paulo, com ao menos 36 áreas divididas entre regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões. No total, 48 municípios farão parte da microrregião, somando mais de 400 mil habitantes.

Antes de ser encaminhada à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para a votação dos parlamentares, a proposta está em discussão com a população, por meio de audiências públicas.

Na oportunidade, o evento contou com a presença de diversas lideranças políticas, entre elas: o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, acompanhado pelos secretários de Desenvolvimento Regional, da Educação e de Desenvolvimento Social do Estado, Marco Vinholi, Rossieli Soares, e Célia Parnes (respectivamente); além do presidente da Alesp e deputado estadual, Carlão Pignatari; do deputado estadual Itamar Borges; do deputado federal Geninho Zuliani; do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, autoridades locais e demais prefeitos das cidades participantes.

De acordo com o Reitor, a participação da UNIFEV na audiência demonstra a notoriedade da Instituição para toda a região. “Atualmente, o Centro Universitário é uma das principais Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado, por isso é importante que nossos alunos e toda a sociedade civil estejam representados e, de certa maneira, presentes em propostas que tragam melhorias e desenvolvimento para Votuporanga e todos os munícipios participantes”, destacou.