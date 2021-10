Reinaugurado o Morphine Street Bar é o lugar ideal para curtir em Votuporanga

Fechado no ano passado em meio à crise desencadeada pelo novo coronavírus, empreendimento se reinventou e reabriu na Praça Dr. Fernando Costa, 3367, no Centro.

ANDREA ANCIAES

A pandemia de coronavírus ainda paira sobre o Brasil. Mas, com a vacinação avançando e as médias de infecções e mortes caindo, um certo otimismo vem crescendo não apenas nas pessoas, mas vem sendo refletido em todo o setor da cultura e da gastronomia, principalmente entre os bares, um dos tipos de negócio mais impactados pela Covid-19.

Era uma segunda-feira (11/10), Barbara e seu marido Ubirajara (Bira), se dirigiram um tanto ansiosos, mas com o coração carregado de muita esperança em direção ao novo endereço do Bar Morphine. Não se tratava de um dia qualquer. Havia muita coisa e tradição em jogo. Como bons amantes do rock, cervejas, drinks selecionados e as famosas “comidinhas” servidas no Morphine, sentiam no encontro marcado de reinauguração do bar um sabor de vitória!

Fechado no ano passado em meio à crise desencadeada pelo novo coronavírus, se reinventaram para novamente reabrirem o estabelecimento. Pelo amor que tinham pelo bar e também devido à inúmeros pedidos de clientes e amantes do rock que nas redes sociais insistiam com mensagens pela volta do Morphine.

“Queremos dar esse presente à cidade e recuperar o astral de arte e cultura que havia no Morphine”, conta Barbara com entusiasmo.

Inicialmente uma pacata e bucólica galeria, agora finalmente um espaço que volta a ter contornos de um “novo point”, já com ares de sucesso.

O Morphine reabre com renovação, com gente jovem de volta, famílias, amantes do rock e de encontros com boas conversas. Outra cabeça, traz novo fôlego à cidade!

Em tempos de flexibilização e de queda de casos da Covid 19 foi preciso ter paciência e apostar no “momento certo”, foi exatamente assim que o casal empreendedor apostou para a volta do bar.

“Vimos à oportunidade de oferecer drinques diferenciados, cervejas, chopps e comidinhas elegantes, de forma descomplicada, nada metido a besta, mas tudo com a nossa cara”, define Barbara. Vida longa para o Morphine!”

O jornal Diário de Votuporanga conversou com Barbara que pode contar um pouco sobre esse retorno, acompanhe:

DV: Durante o auge da pandemia vocês precisaram encerrar as atividades do bar, em que momento vocês decidiram recomeçar novamente? Onde encontraram motivação para reabrir novamente o Morphine?

“Durante a pandemia, em meio a tantas incertezas, tentamos fazer o que podíamos para salvar o Morphine, mas chegou um momento em que ficou insustentável, era impossível gerenciar- público e horários restritos, a nova onda da covid. Emocionalmente estávamos desgastados, e resolvemos que o pouco da nossa saúde mental naquele momento, teria que ser preservada. A volta foi uma surpresa, não estávamos planejando isso, mas conhecemos o Bruno Arena (Novo Cine Votuporanga), com ideias parecidas com as nossas e topamos mais esse desafio.”

DV: Como está sendo a repercussão aqui na cidade da reabertura do bar? Como será o novo formato do Morphine?

“Muitos clientes estavam pedindo a volta do bar, mas decidimos em um formato mais intimista e simples. Nossa intenção sempre foi que o bar fosse uma extensão do nosso quintal, um lugar para receber os amigos e espero que consigamos nessa nova proposta.”

DV: “O momento certo” essa frase forte requer paciência e sabedoria. Para você e seu marido como foi esperar o “momento certo” para esse retorno?

“Na verdade não teve o “momento certo” o Morphine quis voltar, e como sempre brinco, ele tem vida própria, e a gente só tenta cuidar dele.”

DV: Quais as expectativas de vocês com o retorno do Morphine? Novidades? Conte algumas?

“As expectativas são as menores possíveis, depois de tudo o que passamos durante essa pandemia, é de que precisamos de muito pouco para viver, não temos grandes metas, esperamos somente o suficiente, com tranquilidade e sem grandes sacrifícios, nem tudo vale a pena. A prioridade hoje é nossa qualidade de vida. Voltamos após 6 meses do fechamento.”

DV: Redes sociais para os leitores seguirem as páginas do Morphine?

“Instagram e Facebook – @morphinestreetbar ”

Abaixo um recado de Ubirajara Gubolin (dono do Morphine) para o público:

“Valorize e prestigie nosso espaço, pois buscamos oferecer um refúgio ao velho entretenimento de sempre, pois disso a cidade já tá cheia. Tenho certeza que os amigos e clientes que me conhecem e conhecem a essência da casa, irão curtir e respeitar a proposta. Ahhh, uma coisa importante: lembra do Bira com cara de ranzinza e sistemático? Então, cuidado que ele piorou bastante e está bem mais sequelado e exigente com a tranquilidade e harmonia da casa, mas fica `sussa` que ele ainda não morde, ainda”.

“Saibam que somos eternamente gratos e orgulhosos da nossa história, mas a página virou, e aos que quiserem continuar vivendo o capítulo anterior, existem várias outras edições por aí, é só escolher. Um novo e honesto Morphine está aterrissando na área, acolhendo aquela galera carente de um lugar pra sentir-se em casa. Essa primeira semana será o nosso, `seja bem-vindo` e nosso cardápio ainda não estará todo disponível. Eu e a Bárbara esperamos vocês! Até lá, abraços e se cuidem! Salve as mentes jovens!!! Salve o Rock’n Roll!”

Bruno Arena dono do Novo Cine Votuporanga e também amante de um bom e velho rock’n roll também deixou uma mensagem:

“O ressurgimento do Morphine ao lado do Novo Cine Votuporanga teve um desenrolar muito interessante. Eu conheci a Bárbara por meio de sua outra profissão, terapias holísticas e até então eu não sabia que ela e seu marido eram proprietários desse Street Bar. Um dia, chegando para a sessão, vi um suporte para álcool em gel com sua logo e perguntei o porquê. Daí começou a história do ressurgimento. De início, ficariam em um pequeno espaço dentro do cinema para vender seus quitutes e não deixar a marca morrer, mas pensamos que precisariam de um espaço maior, como realmente foi necessário na reinauguração. Quero compartilhar que sou bem eclético em relação à música, todas têm sua hora, mas a energia do rock é diferenciada e impactante, o que me levou até a integrar uma banda do estilo na minha adolescência.

É com muita satisfação que agora transito por vários espaços diferentes neste prédio histórico: rock n’ roll no Morphine e hamburgueria, música eletrônica no bar de drinks do cinema, música lounge no espaço café e o filme na sala de exibição. Um espaço que está se tornando completo, integrado por aqueles que, em nossa cidade, fazem diferente e a diferença.”

Quando você acredita em algo e, por vezes, sem querer, trabalha para alcançar e consegue o que quer, começa logo a pensar como foi possível o seu sonho tornar-se realidade. Acredite mais na vida, veja sempre as situações pelo seu lado bom e transmita energia positiva, primeiro para si e depois para os outros, verá que as coisas sucedem com grande naturalidade e de uma forma muito mais genuína!