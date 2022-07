Reinaldo tem estiramento na coxa e vira desfalque do São Paulo 

Jogador deixou o jogo contra o Atlético-MG, no domingo, com dores.

O lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, teve diagnosticado um estiramento no músculo adutor da coxa direita após exames realizados nesta segunda-feira (11.jul).

No último domingo, o jogador saiu com dores do Mineirão, no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Ele precisou ser substituído com apenas 10 minutos de jogo em Belo Horizonte.

A confirmação da lesão deixa o técnico Rogério Ceni sem mais um atleta para o confronto com o Palmeiras, quinta-feira, pela Copa do Brasil. O Tricolor venceu o jogo de ida das oitavas de final por 1 a 0 e precisa de um empate no Allianz Parque para avançar.

Contra o Atlético-MG, Ceni não pôde contar com nove atletas por questões físicas, entre lesão, cirurgia, transição e aprimoramento. Para o jogo de quinta, há a expectativa de que Nikão, recuperado de um problema no tornozelo, possa ser relacionado.

O São Paulo retornou à capital paulista no fim da manhã desta segunda-feira, dia no qual Reinaldo deve passar por exames mais detalhados.

A lista de desfalques pra quinta tem Gabriel Sara (cirurgia no tornozelo), Alisson (entorse no joelho), Andrés Colorado (transição física), André Anderson (dores musculares), Arboleda (cirurgia no tornozelo), Caio (cirurgia no joelho), Luan (cirurgia na coxa), Walce (recuperação após cirurgia no joelho), além de Reinaldo.

*Com informações do ge