Região deve permanecer na fase amarela

Apenas o aumento exponencial de internações faria a região voltar para o vermelho.

Faltando menos de uma semana para a próxima atualização do Plano SP – que ocorrerá na sexta-feira, 9, a região do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto, que inclui Votuporanga e Fernandópolis, deve permanecer na fase amarela.

De acordo com os números desta sexta-feira, 2, a região está com taxa de internação em UTIs em 57,9%. Na última semana a taxa de casos e óbitos tiveram queda de 16,1% e de 7% respectivamente. As internações gerais, em enfermaria e UTI, sofrem alta de 7,7% com a última atualização.

Para estar na fase verde do Plano SP uma região precisa que as Internações/100 mil habitantes nos últimos 14 dias seja menor que 40 e o indicador esteja abaixo de 1,0. Com os últimos dados a taxa nas últimas duas semanas é de 78 internações por 100 mil habitantes, e o indicador está em 1,07.

O avanço para a fase verde também depende de os Óbitos/100 mil habitantes nos últimos 14 dias ficarem abaixo de 5 e o indicador ser menor que 1,0. Neste índice a região tem 29,6 mortes por 100 mil habitantes e indicador 0,93.

Como a fase laranja foi extinta, a região permaneceria no amarelo com os dados atuais. A expectativa de gestores da região é que os números continuem em queda e a manutenção na fase amarela seja ainda mais tranquila.

MUDANÇAS MENSAIS

Com a estabilidade do avanço da pandemia em todas as regiões do estado, o Centro de Contingência do Coronavírus recomendou, em 11 de setembro, que o monitoramento fosse estendido para um período mínimo de 28 dias. O acompanhamento dos indicadores a cada quatro semanas vai garante mais segurança na possível migração de regiões para a fase verde a partir do início de outubro. (Gustavo Jesus – O Extra Net)