Região de Votuporanga terá representantes na Feira do Empreendedor em São Paulo

Empresas, Prefeituras e Consórcio marcarão presença na maior feira de empreendedorismo do mundo

A região de Votuporanga estará presente na Feira do Empreendedor (FE23) do Sebrae-SP, que será realizada de 16 a 19 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista. Quatro empresas, Prefeitura de Jales, Prefeitura de Indiaporã e o Consórcio Intermunicipal Rio Grande e Paraná (Congrapar) terão estandes no evento.

São quatro empresas presentes entre as expositoras. A FaceSign, empresa de solução de reconhecimento facial 3D, estará na área de soluções digitais. A Climak, de Auriflama, apresentará suas máquinas na feira. A Lion Fitness, de Valentim Gentil, é especializada em equipamentos para academias. E a Ferreira Mais é uma consultoria para a abertura de franquias.

“A Feira do Empreendedor é um dos grandes eventos nacionais e ter sete expositores da nossa região é muito representativo e relevante. Será uma oportunidade para fazer negócios e ganhar visibilidade”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP Marcos Amancio.

O Sebrae-SP também vai levar 440 pessoas da região para o evento por meio das missões empresariais. As caravanas vão sair das cidades de Auriflama, Cardoso, Indiaporã, Jales, Ouroeste, Pontalinda, Santa Clara D´Oeste, Santa Fé do Sul e Votuporanga.

Sobre a FE23

A FE23 é considerada a maior feira de empreendedorismo do mundo e promete uma edição de recordes: serão mais de 1,1 mil expositores, entre franqueadores, empresas de máquinas e equipamentos, empresas de serviços e soluções digitais. O evento também contará com os espaços Sebrae, como Arena de Games, Arena ESG, Vila Empreendedora e áreas dedicadas aos segmentos de alimentação, reparação automotiva, e-commerce e construção.

A expectativa do Sebrae-SP é atingir a marca de R$ 700 milhões em negócios gerados a partir da Feira. Esse número leva em conta o volume de contratos fechados entre expositores e visitantes nos 12 meses subsequentes ao evento. Em 2022, o valor foi de R$ 550 milhões. As inscrições para visitantes são gratuitas e podem ser feitas no site:feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/