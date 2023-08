Região de Rio Preto recebe palestra inédita do Ciesp sobre macrotendências mundiais

Será a primeira visita do presidente Rafael Cervone a São José do Rio Preto; presidente levará estudo pautado em mais de 400 bancos de dados do Ciesp e da Fiesp.

O presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Rafael Cervone, estará em São José do Rio Preto na próxima terça-feira (15.ago) para ministrar a palestra “Macrotendências Mundiais até 2040”, que aborda indicadores de apoio ao planejamento, orientação de investimentos e identificação de oportunidades de negócios.

A palestra é baseada no cruzamento de mais de 400 bancos de dados do Ciesp e da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e é voltada para lideranças empresariais e do poder público.

Esta é a primeira visita de Cervone à região desde que tomou posse como presidente do Ciesp em janeiro do ano passado. Ele será recebido por Aldina Clarete D’Amico, diretora da regional do Ciesp Noroeste Paulista, que representa 102 municípios.

Em sua palestra, Cervone traz estimativas importantes e exemplos de transformações em curso na sociedade, que terão impacto no mercado de consumo. “Discutir temas como esse das macrotendências é de extrema importância na atualidade, afinal, permite que as indústrias tracem um planejamento estratégico para o futuro e estejam alinhadas com as necessidades e os desafios que estão por vir”, explica Cervone.

Dentre os temas mais relevantes, estão o processo de proliferação e maturação da indústria 4.0, a pauta do desenvolvimento sustentável e o envelhecimento da sociedade. Para se ter uma ideia, a população idosa, por exemplo, deverá aumentar 77% até 2040, de acordo com os dados levantados pelo estudo.

“O setor deve estar preparado para essas mudanças e, quanto mais informações, mais ideias, inovação e planejamento para nossa indústria”, afirma Aldina.

Ciesp Noroeste Paulista inaugura Polo da Câmara de Conciliação

Após a palestra, Cervone irá participar da inauguração do Polo Regional da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp. A Câmara funciona como uma espécie de justiça privada, com a resolução de questionamentos e conflitos entre as empresas, sem que o tema caminhe para a via judicial.

Segundo a secretária geral da Câmara, a advogada Lilian Elizabeth Menezes Bertolani, a vantagem com a criação dos polos, é que as partes não terão custo adicional de deslocamento para eventuais reuniões e audiências, contando com a mesma qualidade de atendimento prestada pela Câmara em sua sede na capital paulista.

“A Câmara tem como missão difundir o uso de meios adequados de resolução de conflitos em todo o Brasil, especialmente, para o setor industrial, com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios, trazer confiança para recebermos mais investimento internacional e possibilitar uma gestão mais eficiente e racional dos riscos jurídicos envolvidos nos contratos empresariais”, disse Lilian.

A diretoria regional de São José do Rio Preto é a terceira do estado de São Paulo a receber o polo, que tem capacidade tanto para reuniões de mediação, quanto para audiências de arbitragem. O presidente da Câmara, ministro Sydney Sanches, e a vice-presidente, ministra Ellen Gracie Nothfleet, participarão do evento de maneira online.

