Reforma do Centro de Convivência do Idoso segue para reta final

O Centro de Convivência do Idoso “Francisco Pignatari” da Vila Paes está quase pronto para voltar a receber o público da melhor idade para as atividades de lazer e integração. A obra de reforma está na reta final, faltando apenas alguns detalhes na área externa do prédio. A previsão é de que em breve a unidade seja oficialmente entregue pelo prefeito Jorge Seba.

A obra se fazia necessária há anos, devido a um problema de drenagem que danificou a estrutura do prédio. Entre as melhorias, além novo sistema de drenagem, também foram executados troca de pisos, substituição de portas, revestimentos de sanitários, troca de vidros e esquadrias, instalação de telhas, pintura de portas metálicas e do prédio em geral.

A obra contou com investimento de cerca de R$ 280 mil com recursos da Prefeitura e do Governo do Estado, conquistados por meio de intermediação da vereadora Sueli Friósi.

“Aquele espaço sempre foi muito utilizado pelos nossos idosos, e, com o tempo, o prédio foi se deteriorando e necessitava de uma reforma geral. Com o recurso que obtivemos, conseguimos executar essa obra para finalmente reativar este prédio para voltar a receber o público”, disse o prefeito Jorge Seba.