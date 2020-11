Reforço do Palmeiras, atacante Breno Lopes é regularizado no BID

O nome do atacante Breno Lopes, reforço do Palmeiras, foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no início da noite desta quinta-feira.

O Verdão acertou com o vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, que estava no Juventude, por quatro temporadas.

O atacante de 24 anos foi revelado pelo Joinville e chegou ao Juve em 2019.

Após ser emprestado para Figueirense e Athletico-PR, retornou à equipe e começou a se destacar na 2ª divisão.

Breno marcou 8 gols em 19 partidas na Série B, ficando atrás apenas de Caio Dantas, do Sampaio Corrêa, com 10 bolas na rede.

O reforço ainda é aguardado para fazer a sua apresentação oficial na Academia de Futebol.

Enquanto isso, o Palmeiras já apresentou oficialmente outras duas contratações na tarde desta quinta-feira: os zagueiros Alan Empereur e Benjamin Kuscevic.

O Verdão volta a campo neste sábado, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Fluminense, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo português Abel Ferreira atualmente ocupa a 6ª colocação, com 31 pontos conquistados.