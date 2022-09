Reencontro de Titãs: emoção e boleiragem marcam homenagem de ex-jogadores da AAV 

Dentre os homenageados: Bidon, Ivo, Serginho e Betão, da AAV de 1967, além de Valdécio e França, do esquadrão de 1978.

Por Jorge Honorio

A manhã do último sábado (17.set) foi marcada pela emoção e recordações evidenciadas por um passado ligado a lendária AAV (Associação Atlética Votuporanguense) que colocou Votuporanga/SP para sempre no cenário do futebol. A homenagem foi organizada pelos integrantes do Grupo Memorial Votuporanguense, formado por entusiastas que tem como missão preservar a história do esporte na cidade das brisas suaves.

Anfitrionados por Alberto Guedes que foi porta-voz do grupo, a cada chegada, uma emoção, isso por que, foram homenageados ex-jogadores: Bidon, Ivo, Serginho e Betão, da AAV de 1967, além de Valdécio e França, do esquadrão de 1978.

Após a entrega das camisas, uma a uma, uma pausa para coletar os autógrafos dos craques, já que as peças serão expostas futuramente no Memorial da Votuporanguense, que será instalado na Arena Plínio Marin.

Ao Diário, Alberto Guedes explicou a iniciativa dos memorialistas. “O Grupo Memorial Votuporanguense foi criado para preservar a memória esportiva de Votuporanga, a partir daquele magnifico esquadrão de 1967. Outros serão homenageados, hoje, nós já homenageamos dois. Depois, teremos aquele time campeão de 1987 e o de 2018, campeão da Copa Paulista. Com o tempo, todos serão agraciados com a camisa personalizada e réplica da Votuporanguense de 1967.”

O memorialista salientou que a função de preservação histórica deve abranger outras modalidades esportivas, como por exemplo, basquete, vôlei; além do futebol amador.

Alberto falou um pouco sobre o novo espaço dedicado a memória na Arena Plínio Marin. “Nosso grupo está arrecadando com o intuito de prover o memorial com telões, piso adequado, para que todos venham fazer um tour em dias de jogos do Votuporanguense e resgatar essa memória; então, é um fator de integração social. Por que aqui não existe torcer por um time, cor ou religião, todos são Votuporanga.”

O anfitrião ainda destacou o outro lado do grupo, o social. “A outra faceta do grupo é a beneficência. Nós promovemos entre os integrantes um bolão, por exemplo, esse ano é do Campeonato Brasileiro, e a arrecadação vai ser destinada a um lar de idosos aqui de Votuporanga, não em dinheiro, mas em serviços. Por exemplo, em orientação de uma nutricionista, onde faremos o Natal mais feliz dos velhinhos em dezembro. O grupo ele não é só um grupo, ele é Votuporanga”, finalizou Guedes.

Dentre cumprimentos e boas histórias de boleiragem revividas no encontro, um dos homenageados, Betão comentou. “Foi bem bolado esse encontro, vamos ver se todo ano a gente faz isso aí. É muito bom reencontrar Valdécio, França, Ivo, é muito gratificante”, pontuou uma das personalidades do dia.

Betão não veio sozinho, trouxe consigo o reforço do filho Marcelo Henrique, ex-atleta e treinador de futebol, que corroborou a homenagem. “Isso é um tipo de iniciativa que não tem dinheiro que pague, o reencontro de uma geração que marcou época na cidade. E você a nostalgia de todos aqui, daqueles que participaram ativamente em campo e aqueles que torciam, que acompanhavam, patrocinavam e viraram amigos. Isso, depois de tanto tempo esse reencontro é uma coisa louvável por que resgata uma força para Votuporanga, por que na verdade, o para Votuporanga o futebol é um cartão-postal, mexe com o público, mexe com a paixão.”

O secretário municipal de esportes e lazer, Marcello Strinagri, comentou a importância da iniciativa. “Com certeza é um evento muito importante por que você faz uma homenagem em vida, para esses jogadores. É muito interessante isso, você vê a paixão pelo futebol que existe em Votuporanga. E aí você vê pessoas ícones dos memorialistas que fizeram esse grupo, pra a gente é muito gratificante, pra gente que ficou à frente da atual Votuporanguense por nove anos, a gente resgatar esses antigos jogadores para a cidade e para nós que gostamos, somos amantes do futebol é muito importante”.

No evento ainda marcaram presença o reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon, o vereador Osmair Ferrari (PSDB), representando a Câmara Municipal, dentre outras personalidades.

Para conhecer mais o trabalho do Grupo Memorial Votuporanguense, doar materiais, imagens, vídeos ou adquirir produtos personalizados, ligue: (17) 98186-3992 – Jair Ferreira / (17) 99725-3907 – João Matioli.