Rede Proença Supermercados doará meio milhão de reais para hospitais

Valor será dividido entre entidades de 11 cidades onde a rede está presente.

Além dos 60 prêmios da campanha em comemoração de seus 60 anos, a Rede Proença Supermercados doará meio milhão de reais em alimentos e/ou insumos para entidades hospitalares, que, atualmente, enfrentam grande demanda em razão do coronavírus.

A Campanha de sorteios da Rede Proença, realizada anualmente, será a maior da história da Rede e já havia sido definida no início do ano. Mas diante do cenário de pandemia, a Rede, sensibilizada com a situação, decidiu que era o momento de oferecer ajuda àqueles que estão na linha de frente de combate à pandemia, oferecendo às entidades o mesmo valor que será despendido na campanha de prêmios.

O valor será dividido entre as unidades hospitalares selecionadas nas 11 cidades onde a rede está presente: Auriflama, Pereira Barreto, Ilha Solteira, Três Lagoas, Jales, São José do Rio Preto, Votuporanga, Tanabi, Santa Fé do Sul, Catanduva e José Bonifácio.

A doação será feita por meio de crédito disponível para compras. Cada entidade receberá o valor de R$ 45.454,54 em duas parcelas de R$ 22.727,27, sendo a primeira neste mês de abril e a segunda no próximo mês de maio, totalizando meio milhão de reais em doações.

As entidades poderão escolher os itens alimentícios e/ou de higiene a partir de uma lista previamente definida pela Rede Proença Supermercados, que se compromete a manter estoques adequados para atender aos hospitais.

Caso o hospital necessite de outra forma de doação, como a compra de equipamentos e utensílios hospitalares, deverá informar à Rede Proença, que providenciará a aquisição e a entrega dos mesmos.

A doação é uma ação própria do Proença Supermercados e não possui vínculos com leis de incentivo fiscal.