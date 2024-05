Rede municipal de ensino desenvolve projeto de alimentação saudável

Alunos do CEM “Prof. Faustino Pedroso” visitaram uma horta e conheceram na prática o cultivo de frutas e hortaliças; objetivo é estimular hábitos alimentares sadios.

Do ensinamento e aprendizado em sala de aula para os hábitos alimentares saudáveis do dia a dia. Vivenciando experiências curriculares que unem teoria e prática, alunos das escolas municipais de Votuporanga participam de um projeto sobre alimentação saudável, que conta com apoio de nutricionista. O objetivo é estimular hábitos alimentares sadios e, consequentemente, diminuir o consumo de produtos industriais e açúcar.

Como parte integrante do projeto, professores do CEM “Prof. Faustino Pedroso” levaram alunos de duas turmas de segundo ano para visitarem uma horta existente em uma quitanda na Avenida 9 de julho ao lado da escola e conhecerem na prática como é o cultivo de frutas e hortaliças.

A experiência de aprendizagem permitiu um conhecimento sobre educação ambiental, através da prática e interação das crianças com os próprios alimentos que elas consomem, podendo conhecer um pouco mais como é feito o processo de produção, cultivo, colheita e preparo desses alimentos naturais e comparando-os com os produtos industrializados que, na maioria das vezes, contém conservantes e substâncias químicas, podendo ser prejudiciais à saúde.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, parabeniza a iniciativa do projeto e seu trabalho de conscientização. “Nossos professores estão sempre oportunizando um aprendizado que explora e vai além da grade curricular auxiliando na formação de cidadãos mais conscientes em relação a hábitos de alimentação saudáveis. E esse projeto trabalha todas essas propriedades, englobando também a união entre os alunos”.