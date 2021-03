Redação de jornal é alvo de ataque com fogo em Olímpia

Segundo bombeiros, chamas atingiram a parte externa do prédio e alguns objetos foram queimados; caso será investigado.

Um incêndio atingiu parte da redação do jornal Folha da Região de Olímpia/SP, onde também fica a Rádio Cidade e o portal Ifolha, durante a madrugada desta quarta-feira (17). O fogo também atingiu a casa do jornalista e proprietário do jornal, José Antonio Arantes, que mora ao lado da redação.

Arantes gravou um vídeo em que conta que foi acordado pelos cachorros da casa, com o local já pegando fogo. A redação fica na região central da cidade e, segundo ele, os criminosos colocaram fogo nas portas do jornal e da casa usando um líquido inflamável. O incêndio começou por volta de 4h30.

“Se minha família não acorda, a gente poderia ter morrido sufocado em casa. É um absurdo isso”, desabafou. Segundo ele, o motivo do atentado pode ser político. Felizmente, o jornalista conseguiu apagar as chamas a tempo de evitar um incêndio se alastrasse pelo prédio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o apoio da ocorrência.

O caso seria registrado e investigado pela Polícia Civil. O trabalho de investigação deve começar pela análise das imagens de segurança da região central da cidade e de estabelecimentos próximos. Ninguém ficou ferido, e até agora, ninguém foi preso.

*Com informações do sbtinterior