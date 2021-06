Recursos federais indicados pelo Deputado Fausto Pinato irão ajudar 95 municípios de São Paulo

No total, serão destinados R$ 16,1 milhões para as áreas de saúde, infraestrutura, investimentos, entre outras.

As emendas parlamentares do Deputado Federal Fausto Pinato (PP-SP) irão beneficiar 95 municípios do estado de São Paulo. No total, serão destinados R$ 16,1 milhões para as áreas de saúde, infraestrutura, investimentos, entre outras.

Desse montante, R$ 8,1 milhões serão encaminhados à saúde – custeio, manutenção e reforma das unidades de saúde, compra de insumos, medicamentos e equipamentos hospitalares. Os recursos serão repassados pelo Governo Federal a prefeituras, santas casas e hospitais filantrópicos ainda este ano.

Para a infraestrutura das cidades, Fausto Pinato irá encaminhar R$ 2 milhões para recapeamento de ruas e avenidas, tapa-buraco, drenagem, meio-fio, construção de pontes, entre outras obras de desenvolvimento. Outros R$ 4,7 milhões serão destinados para as prefeituras investirem em projetos.

As emendas parlamentares estão previstas na Constituição Federal. Uma parte do orçamento público é fixada com despesas indicadas pelos representantes do povo no parlamento, aos seus estados e municípios. Esses recursos são muito importantes principalmente às cidades menores, cuja arrecadação mantém a máquina pública. Por meio das emendas, é possível investir para desenvolver.

Recursos Fundamentais

Na cidade paulista de Bilac, os recursos repassados pelo deputado Fausto Pinato já ajudaram na compra de ambulância, medicamentos e insumos hospitalares, implementos agrícolas e em obras de infraestrutura. Este ano, o parlamentar irá encaminhar recursos para o custeio da saúde.

O prefeito Vitor Botini ressalta que o apoio de Fausto Pinato é fundamental para que o município continue crescendo. “O trabalho do deputado Fausto Pinato faz toda a diferença em Bilac. Os recursos que ele repassou a Bilac vem ajudando a melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

Em Fernandópolis, interior de São Paulo, os recursos encaminhados por Fausto Pinato foram investidos na educação, saúde, infraestrutura, assistência social, entre outras áreas. A construção de escolas e de um CRAS na cidade está em fase de licitação, graças ao repasse de recursos do deputado.

Este ano, Fernandópolis irá receber recursos para a saúde, os quais serão divididos entre a prefeitura e a Santa Casa, para a assistência social e investimentos. “Fernandópolis tem muito a agradecer ao deputado Fausto Pinato. Continuaremos juntos, para que ele continue ajudando a todos nós”, disse o prefeito André Pessuto.