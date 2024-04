Recuperado de dengue, Igor Coronado volta a treinar com bola no Corinthians 

Meia não atua há um mês e pode ficar à disposição para partida contra o Nacional-PAR.

O meia Igor Coronado está recuperado do quadro de dengue contraído na semana passada e voltou a treinar com o elenco do Corinthians nesta quinta-feira.

De acordo com informações divulgadas pelo Corinthians, Igor Coronado participou apenas de parte das atividades.

Antes mesmo de contrair dengue, Coronado já vinha fora de combate. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa em 2 de março, em partida contra o Santo André, na estreia dele pelo Timão.

O jogador pode voltar a ficar à disposição do técnico António Oliveira na próxima terça-feira, quando o Corinthians enfrenta o Nacional-PAR, às 19h, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana.

O elenco alvinegro voltou a treinar nesta quinta após ganhar folga na quarta. Atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Racing-URU fizeram apenas o aquecimento no gramado e depois foram para a parte interna do CT Joaquim Grava, para trabalho regenerativo.

Os demais realizaram uma atividade de dois toques em campo reduzido.

Antes do treino, os jogadores assistiram a uma palestra sobre as diretrizes da arbitragem brasileira para as competições de 2024, ministrada pela assessora de arbitragem da CBF e ex-árbitra, Silvia Regina de Oliveira.

O elenco alvinegro voltou a treinar nesta sexta-feira.

*Com informações do ge