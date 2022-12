Recuperado da Covid, Dodi abre mão de folga no Natal para aprimorar parte física no Santos 

Volante acabou perdendo treinos nesta semana e busca chegar no mesmo nível de companheiros de time.

O volante Dodi corre atrás do tempo perdido no Santos. Recuperado da Covid, o jogador decidiu abrir mão da folga no feriado de Natal para permanecer treinando no CT Rei Pelé e aprimorar a forma física.

O jogador perdeu treinamentos durante a semana após testar positivo para Covid. Dodi chegou a apresentar sintomas leves como tosse enquanto estava com a doença. O volante retornou na última quarta-feira (21.dez).

Já nesta quinta-feira, ele realizou apenas trabalhos na parte interna do CT Rei Pelé. A ideia é que nos próximos dias o atleta já passe a treinar no campo. O elenco santista folga sábado e domingo, mas Dodi trabalhará no gramado e terá o acompanhamento de um profissional da comissão técnica.

A ideia é que o jogador já esteja próximo do nível do restante do elenco quando o grupo se reapresentar, na terça-feira. Dodi entendeu a necessidade de realizar um trabalho intensivo neste momento e trará a família para Santos para celebrar a data.

Durante conversa com a imprensa, o técnico Odair Hellmann brincou e disse que, se o volante cumprir o cronograma à risca, irá avaliar se dará uma folga para Dodi no Natal para ele poder “comer panetone”.

Dodi foi anunciado como reforço pelo Santos no último dia 14. O volante, que atuou pelo Fluminense, estava no Kashiwa Reysol, do Japão. O acordo é por três temporadas.

O jogador chegou com aval do técnico Odair Hellmann, com quem trabalhou no Tricolor carioca em 2020. Ele era um dos titulares da equipe sob o comando do treinador, tendo disputado 32 jogos e anotado um gol. Porém, o atleta acabou afastado pela diretoria do clube em razão da confusão envolvendo a tentativa frustrada de renovação e acertou a ida para o clube japonês.