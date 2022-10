Reconstrução de ponte sobre o Córrego Boa Vista segue para fase final 

Caída há cerca de seis anos, a ponte beneficiará moradores que residem nas proximidades e que precisam, atualmente, andar mais de 10 quilômetros por um desvio para ter acesso à cidade.

Mais uma obra da Prefeitura de Votuporanga que segue em forte ritmo é a reconstrução da ponte sobre o Córrego Boa Vista, localizada na estrada municipal VTG 342. Caída há cerca de seis anos, a nova ponte beneficiará moradores que residem nas proximidades e que precisam, atualmente, andar mais de 10 quilômetros por um desvio para ter acesso à cidade.

Na última semana foram instaladas as vigas de concreto pré-moldadas para iniciar a etapa de construção da laje e, por fim, o aterramento. A nova ponte terá cumprimento de 14 metros, largura de 7 e altura de 5.

A obra, que já está com 86% de execução, conta com R$ 707 mil de investimento, sendo R$ 636 mil conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto à Defesa Civil do Estado, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari.

“A queda dessa ponte modificou a rotina de aproximadamente 200 moradores que moram nas proximidades do bairro. Logo que assumimos a Prefeitura fui em busca de uma solução, que agora está sendo alcançada com o apoio da Defesa Civil do Estado. Os trabalhos por lá seguem para a sua conclusão em breve”, disse o prefeito Jorge Seba.