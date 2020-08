Recepção Show on-line da UNIFEV marca início do 2º semestre

Noite festiva contou com a participação do cantor Rodrigo Olih, dos humoristas Bruno Costoli e Bruno Berg, além de toda a comunidade acadêmica

As boas-vindas foram dadas oficialmente a todos os alunos da UNIFEV e do Colégio Unifev na noite de ontem (dia 5), durante a Recepção Show de volta às aulas. O evento on-line, transmitido ao vivo pelo YouTube (Unifev Votuporanga) e pela TV Unifev (canal 53), reuniu em uma grande festa toda a comunidade acadêmica.

A programação conduzida pelo Reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e pela Gestora da Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), Fabíola Fiorentino, contou com um show especial do cantor Rodriguinho Olih, que levou para o palco sucessos do sertanejo universitário e do pop rock nacional. Na sequência, os humoristas Bruno Costoli e Bruno Berg trouxeram o bom humor para a live, com paródias envolvendo as profissões ofertadas pelos cursos de graduação do Centro Universitário de Votuporanga.

Em sua fala, o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, mandou um recado para todos que estavam acompanhando a transmissão. “Quero desejar a todos os coordenadores, professores e alunos um feliz retorno às aulas. Mesmo em uma situação atípica, preparamos esse evento para que o semestre tenha início de uma maneira mais leve. Teremos ainda mais novidades até o fim do ano”, disse.

A Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano também enviou uma mensagem de boas-vindas. “Estamos iniciando mais uma etapa e sabemos que teremos muitos desafios, mas cada um deles serve para nos ensinar a superá-los. Estamos muito felizes em recebê-los para compartilhar emoções e muito conhecimento. Um bom retorno e muita aprendizagem para todos”, destacou.

Ao longo da transmissão, os docentes direto de suas casas também enviaram recados especiais aos alunos.

Concurso Cultural

Ainda durante a live, a UNIFEV promoveu um concurso cultural entre os participantes para eleger as dez melhores frases sobre o evento. Os vencedores receberam diversos prêmios doados pelas empresas parceiras Restaurante O Cedro, StationCar, A Joia, Clínica Espaço Dalva Arado, Zazu Criativa e RA Tecnologia, além de 1 kit UNIFEV (contendo uma bolsa com vários brindes) e duas caixas de som JBL cedidas pela Rádio e TV Unifev.

Confira, abaixo, os autores das melhores frases:

1º lugar: Carla Mayara de Souza Santos

2º lugar: Roniaurea Silêncio Candido

3º lugar: Fernanda Cristina Silva de Mattos

4º lugar: Cássia Almendoas

5º lugar: Wainer Roberto Gracia Santos

6º lugar: Anderson Alencar de Sampaio

7º lugar: Yasmin de Souza Zutin

8º lugar: Malena Cuerva da Silva

9º lugar: Gabriel Rodrigues Cordeiro

10º lugar: Fagner de Souza Usson