Recém-nascido engasgado com leite é socorrido por policiais militares em Rio Preto

Um recém-nascido de dez dias foi socorrido por policiais militares após engasgar com leite, no bairro Eldorado, em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento pelo local quando a tia do bebê pediu ajuda.

A mãe relatou que o recém-nascido engasgou com leite. Os policiais, então, realizaram manobras de primeiros-socorros e ele retomou a respiração.

Em seguida, o bebê foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte para receber assistência médica e passa bem, de acordo com a PM.

*Com informações do g1